Avcılar'da silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Avcılar'da silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

01.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:02
Avcılar'da silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Avcılar'da bir kişi, kendisini takip eden zanlıların silahlı saldırısı sonrası yaralandı.

Avcılar'da bir kişi, kendisini takip eden zanlıların silahlı saldırısı sonrası yaralandı.

Alınan bilgiye göre, alışveriş yapmak için Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir markete gelen U.V. çıkışta aracına binmek üzereyken kendisini motosikletle takip eden iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan iki zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Haydar Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ali Sunal Sezen Aksu Yıldız Tilbe Neslihan Atagül
Spor Okan Buruk Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Manisa Ahmetli Oyunlar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avcılar'da silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 16:04:35. #1.16#
title