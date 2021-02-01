Avcılar'da silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Avcılar'da bir kişi, kendisini takip eden zanlıların silahlı saldırısı sonrası yaralandı.

Avcılar'da bir kişi, kendisini takip eden zanlıların silahlı saldırısı sonrası yaralandı.

Alınan bilgiye göre, alışveriş yapmak için Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir markete gelen U.V. çıkışta aracına binmek üzereyken kendisini motosikletle takip eden iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan iki zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş