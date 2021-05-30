Avcılar'da silahlı kavga
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avcılar'da silahlı kavga

Avcılar'da silahlı kavga
Anadolu Ajansı / Mehmet Avşar - Haberler | Güncel

Avcılar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Avcılar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Yeşilkent Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Silah kullanılan kavgada ağır yaralanan 1 kişi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralının yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Avşar

Son dakika haberi: Edirne'de, silahlı kavga ihbarına giden polis aracına 'kiremitli' saldırı
Son dakika haberi: Edirne'de, silahlı kavga ihbarına giden polis aracına 'kiremitli' saldırı
İki arkadaş arasındaki bıçaklı kavgaya cesur kadından saksılı müdahale
İki arkadaş arasındaki bıçaklı kavgaya cesur kadından saksılı müdahale
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Antony Blinken Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Murat Boz İlker Kaleli Burak Sergen
Spor Sergen Yalçın Merih Demiral Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avcılar'da silahlı kavga - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 22:17:35. #1.14#

title