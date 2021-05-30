Avcılar'da silahlı kavga
Avcılar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Avcılar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Yeşilkent Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Silah kullanılan kavgada ağır yaralanan 1 kişi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralının yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Avşar