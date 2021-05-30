Avcılar'da silahlı kavga

Avcılar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Avcılar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Yeşilkent Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Silah kullanılan kavgada ağır yaralanan 1 kişi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralının yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Avşar