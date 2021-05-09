Avcılar'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
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Avcılar'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / VEYSEL ENSAR GÖKCEGÖZOG - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı Önce kavga ettiler, sonra minibüsle gelip kurşun yağdırdılar Avcılar'da kavga edip ayrılan iki gruptan birisi, daha sonra sokağa geri gelerek kurşun yağdırdı.

Avcılar'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Önce kavga ettiler, sonra minibüsle gelip kurşun yağdırdılar

İSTANBUL - Avcılar'da kavga edip ayrılan iki gruptan birisi, daha sonra sokağa geri gelerek kurşun yağdırdı. Silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi Seyisoğlu Sokakta yaşandı. İddiaya göre, sokak içerisinde karşılayan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Bir süre tartışan gruplar daha sonra vatandaşların araya girmesiyle sakinleşerek sokaktan ayrıldı. Kısa bir süre sonra minibüsle sokağa gelen kimliği belirsiz şahıslar, sokakta bulunan şahıslara kurşun yağdırarak olay yerinden kaçarken, bir kişi de yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar hemen polise haber verdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, olaya karışan şüpheli kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Avcılar'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Avcılar'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Avcılar'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Avcılar'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Avcılar'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Avcılar'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL ENSAR GÖKCEGÖZOG

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