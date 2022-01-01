Son dakika haberi! AVCILAR'DA SİLAHLI, HAVAİ FİŞEKLİ YENİ YIL KUTLAMASI - Haberler
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Son dakika haberi! AVCILAR'DA SİLAHLI, HAVAİ FİŞEKLİ YENİ YIL KUTLAMASI

Son dakika haberi! AVCILAR'DA SİLAHLI, HAVAİ FİŞEKLİ YENİ YIL KUTLAMASI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre AVCILAR'da yeni yıla havai fişek ve havaya sıkılan silah sesleri ile girildi.

AVCILAR'da yeni yıla havai fişek ve havaya sıkılan silah sesleri ile girildi.

Saatler 2021'in son dakikasına girildiğini gösterirken, İstanbul'un birçok yerinde olduğu gibi Avcılar'da da çeşitli noktalardan peş peşe havai fişekler atıldı. Gökyüzü bir anda birçok noktada aydınlanırken, yeni yılı kutlamak isteyen bazı kişiler de tabanca ile havaya rastgele ateş açtı. Silah ve havai fişek patlama sesleri zaman zaman birbirine karıştı.

Son dakika haberi! AVCILAR'DA SİLAHLI, HAVAİ FİŞEKLİ YENİ YIL KUTLAMASI

Son dakika haberi! AVCILAR'DA SİLAHLI, HAVAİ FİŞEKLİ YENİ YIL KUTLAMASI

Son dakika haberi! AVCILAR'DA SİLAHLI, HAVAİ FİŞEKLİ YENİ YIL KUTLAMASI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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