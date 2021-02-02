Avcılar'da silah sesleri gelen depoda iki kişi ölü bulundu
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Avcılar'da silah sesleri gelen depoda iki kişi ölü bulundu

02.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:54
Avcılar'da silah sesleri gelen depoda iki kişi ölü bulundu

Avcılar'daki kumaş deposunda iki kişi ölü bulundu.

Avcılar'daki kumaş deposunda iki kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tahtakale Mahallesi Temel Sokak'taki bir depodan öğlen saatlerinde silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, depoda bulunan Canan A. ile Kenan E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kenan E'ye ait deponun önüne gelen ve yakınları olduğu öğrenilen bazı kişiler sinir krizi geçirdi.

Kaçan zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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