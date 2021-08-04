AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HALK arasında 'Çöl' veya 'Afrika sıcaları' olarak bilinen 'Eyyam-ı Bahur'un etkili olduğu İstanbul'da sıcaktan bunalan yüzlerce kişi serinlemek için Avcılar'da sahile akın etti.

HALK arasında 'Çöl' veya 'Afrika sıcaları' olarak bilinen 'Eyyam-ı Bahur'un etkili olduğu İstanbul'da sıcaktan bunalan yüzlerce kişi serinlemek için Avcılar'da sahile akın etti.

Yılın en sıcak günlerinden bunalanlar Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi'ndeki kumsal alana akın etti. Gölgeliklerini alarak, denize gelenler sık sık suya girerken ortaya Ege veya Akdeniz sahillerini aratmayan görüntüler çıktı. Sıcaktan bunalan, yüzmeyi bilmeyenlerin bir bölümü üzerlerindeki elbiseyi çıkarmadan suda oturarak serinlemeyi tercih ederken, bazıları yanlarına getirdikleri okey takımı ile gölgelik altında oyun oynayarak zaman geçirdi.

Okey oynayanlardan Yunus Yıldırım, her günü denize indiklerini geçmişte pandemi döneminde bunalıma girdiklerini belirtirken, "Çok güzel" dedi. Birçok kişi sahile getirdiği köpeği ile denize girerek serinlemeye çalıştı. Sahile çocuğu ile gelenlerden Aysel Saraçlı, 'Evde bunaldık. Çocuk nedeniyle pencereyi de açamıyoruz. Serinliyoruz. Güzel burası" dedi.

AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU
AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU
AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU
AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU
AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU
AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU
AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU
AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU
AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU
AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU
AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU
AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU
AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU
AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU
AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen askeri kamuflajlı Afgan göçmenler yakalandı
Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen askeri kamuflajlı Afgan göçmenler yakalandı
Hastaneden çıkıp açılışa gidince ağır eleştiri alan Tuğba Özay suç duyurusunda bulundu
Hastaneden çıkıp açılışa gidince ağır eleştiri alan Tuğba Özay suç duyurusunda bulundu
İstanbul'da termometre ibreyi zorladı! Eyüpsultan'da hava sıcaklığı 39 derece ölçüldü
İstanbul'da termometre ibreyi zorladı! Eyüpsultan'da hava sıcaklığı 39 derece ölçüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Haydar Aliyev Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Ece Erken Onur Akay Seda Sayan Aleyna Tilki
Spor Muslera Hakan Reçber Sergen Yalçın Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AVCILAR'DA SICAKTAN BUNALANLAR DENİZE KOŞTU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 14:34:02. #1.14#

title