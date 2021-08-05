Avcılar'da sıcak havada metrobüs asansöründe mahsur kaldılar
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Avcılar'da sıcak havada metrobüs asansöründe mahsur kaldılar

Avcılar'da sıcak havada metrobüs asansöründe mahsur kaldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi metrobüs asansörünün bozulmasıyla kabinde mahsur kaldı.

Avcılar'da aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi metrobüs asansörünün bozulmasıyla kabinde mahsur kaldı. Sıcak havada mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekibi tarafından yaklaşık yarım saat sonra kurtarıldı. Havasızlıktan fenalaşan vatandaşlara diğer vatandaşlar tarafından su verildi.

Olay, Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri Metrobüs Durağı'nda yaşandı. Metrobüse binmek için asansör kullanan aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi arıza sonucu kabinde mahsur kaldı. Vatandaşların ve metrobüs güvenlik görevlilerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye, sıcak havada yaklaşık yarım saat asansör içerisinde yardım bekleyen 8 kişiyi kurtardı. Havasızlıktan fenalaşan vatandaşlara diğer vatandaşlar tarafından su verildi. Asansör bakım yapılana kadar kullanıma kapatıldı. - İSTANBUL

Avcılar'da sıcak havada metrobüs asansöründe mahsur kaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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