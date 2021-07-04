Avcılar'da seyir halindeki araçtan ateş eden şüpheli yakalandı
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Avcılar'da seyir halindeki araçtan ateş eden şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da seyir halindeki araçtan ateş eden şüpheli yakalandı Avcılar'da seyir halindeki araçtan silahla ateş eden şüpheli, polis ekibinin takibinin ardından kıskıvrak yakalandı.

Avcılar'da seyir halindeki araçtan ateş eden şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Avcılar'da seyir halindeki araçtan silahla ateş eden şüpheli, polis ekibinin takibinin ardından kıskıvrak yakalandı. Araçta yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 3 kurusıkı tabanca ve şarjörü, 1 adet şarjör ve 26 adet fişek ile 10,21 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Avcılar Cihangir Mahallesi Ali Fuat Başgil Caddesi üzerinden seyir halindeki bir araç içerisinde silahla ateş edildi. Olayı gören polis ekipleri aracı takibe aldı. Osmanağa Caddesi üzerinde önü kesilen araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan G.Y. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada;3 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 3 kurusıkı tabanca ve şarjörü, 1 adet şarjör ve 26 adet fişek, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 10,21 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucudan suç kaydı bulunduğu tespit edilen G.Y., sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avcılar'da seyir halindeki araçtan ateş eden şüpheli yakalandı
Avcılar'da seyir halindeki araçtan ateş eden şüpheli yakalandı
Avcılar'da seyir halindeki araçtan ateş eden şüpheli yakalandı
Avcılar'da seyir halindeki araçtan ateş eden şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman

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