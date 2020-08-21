Avcılar'da, sevilen genç veteriner kalp krizinden yaşamını yitirdi
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Avcılar'da, sevilen genç veteriner kalp krizinden yaşamını yitirdi

AVCILAR'da renkli kişiliği ile sevilen Veteriner Hekim İlker Tülek (32) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Avcılar'da, sevilen genç veteriner kalp krizinden yaşamını yitirdi
21.08.2020 12:19 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:22

AVCILAR'da renkli kişiliği ile sevilen Veteriner Hekim İlker Tülek (32) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'ni bitirdikten sonra Avcılar'da klinik açan Veteriner Hekim İlker Tülek, Cihangir Mahallesi'ndeki evinde kalp krizi geçirerek genç yaşta yaşama veda etti. Tülek'in cenazesi evine götürülerek 'Helallik alınmasından' sonra Ambarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çanakkale sahilinde 2016 yılında başından ağır yaralı bulunan, nesli tükenmek üzere olan 'Dilek' ismi verilen Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağasını Türkiye'de ilk defa bir sürüngen üzerinde uygulanan bal tedavisi ile sağlığına kavuşturan Tülek, geçen yıl da başında tümör olduğu tespit edilen 3 yaşındaki Japon balığını, asistan Ali Şensoy ile birlikte anestezi uygulayarak ameliyat etmişti.Müziğe meraklı, bir televizyon programına arkadaşı ile katılarak performansını sergileyen Tülek,  eski sahibinin ayağı kesildikten sonra hayvan barınağına bırakarak uyutulmasını istediği  'Max' isimli Rottweiler cinsi köpeği sahiplenmişti. Veteriner İlker Tülek, 'Max'i sahiplenerek sevgi ile nelerin başarıldığını kanıtladıklarını söylemişti.

Kaynak: DHA

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