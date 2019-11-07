Avcılar'da servis minibüsünün öğrenciye çarpması

07.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:56

Avcılar Kaymakamlığı, okul bahçesinde servis minibüsünün çarpması sonucu bir öğrencinin ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

Avcılar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Mehmetçik İlköğretim Okulu bahçesinde, H.Y. yönetimindeki servis aracının, öğrenci Eylül M'ye (8) çarptığı ifade edildi.

Öğrencinin ambulansla Avcılar Anadolu Hastanesine sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrenci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Ailesi, yakınları ve tüm okulumuza başsağlığı diliyoruz.

Araç sürücüsü H.Y. kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınmıştır. Kaymakamlığımızca gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: AA