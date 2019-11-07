Avcılar'da servis minibüsünün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti
Avcılar'da bir okulun bahçesinde servis minibüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Avcılar'da bir okulun bahçesinde servis minibüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde servis aracı şoförü Hüseyin Y. manevra yaparken 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Eylül M.'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan öğrenci ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı öğrenci ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Okulun bahçesinde güvenlik önlemi alan polisin yaptığı incelemeler sonucu servis minibüsü otoparka çekildi.
Servis minibüsü şoförü gözaltına alındı, kaza nedeniyle okulda eğitime bir gün ara verildi.