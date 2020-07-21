Avcılar'da sendikacıların kavgasında kan aktı
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Avcılar'da sendikacıların kavgasında kan aktı

İş Sendikası İstanbul 2 No'lu Şube Başkan Yardımcısı Savaş Doğan, kimliği açıklanmayan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası temsilcisi tarafından silahla yaralandı.

Avcılar'da sendikacıların kavgasında kan aktı
21.07.2020 15:59 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:03

BELEDİYE-İş Sendikası İstanbul 2 No'lu Şube Başkan Yardımcısı Savaş Doğan, kimliği açıklanmayan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası temsilcisi tarafından silahla yaralandı.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi Kıvırcık Ali Parkı'nda dün gece geç saatlerde meydana gelen olayda, belediye çalışanı iki işçi yöneticisi oldukları sendikalar hakkında tartıştı. Belediye-İş Sendikası üyesi Savaş Doğan, DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası temsilcisi tarafından görüşmeye çağrıldı. Kimliği açıklanmayan sendika temsilcisi ile Savaş Doğan isimli işçi arasında Kıvırcık Ali Parkı'nda başlayan görüşme, kısa sürede kavgaya dönüştü. Görgü tanıklarının anlatımlarına göre, karşı gruptaki kişiler Savaş Doğan'a sopa ile saldırarak tabanca ile ateş açtı. Ağır yaralanan Savaş Doğan, Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Saldırganların ise olay yerinden kaçtığı belirlendi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimliği belirlenen firari sendika temsilcisini yakalamak için çalışma başlattı. 

BU SALDIRI KABUL EDİLEMEZ

Belediye-İş 2 No'lu Şube yazılı bir açıklama yaparak saldırıyı kınadı. Açıklamada şöyle denildi: "Savaş Doğan, örgütlü ve yetkili olduğumuz Avcılar Belediyesi'nde, DİSK Genel-İş adına faaliyet yürüten kişilerce silahlı ve sopalı saldırıya uğrayarak yaralanmıştır. Şube Başkan Yardımcımız Savaş Doğan'ın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Sınıf mücadelesinde yönünü şaşıran, örgütlü olduğumuz Avcılar Belediyesi işyerlerinde siyasi ilişkilerle köşe kapmaca oynayıp, sendikal kültüre aykırı hareket eden, yaklaşık 5 yıldır sayısız eleştiri ve açıklamamıza kulak tıkayan, belediyelerde işverenin işçiyi işçiyi kırdırma, sendikaları birbirine karşı kullanma politikalarına gönüllü çanak tutan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İstanbul Avrupa Yakası 2 Nolu Şube yöneticileri, kamuoyuna yansıyan eleştirilere duyarsız kalan Genel İş Sendikası Genel Merkezi kabul edemeyeceğimiz bu olayın birinci derece sorumlularıdır.  Şube Başkan Yardımcımız, mücadele arkadaşımız Savaş Doğan'a acil şifalar diliyor, yapılan saldırıyı nefretle kınıyoruz." 

Kaynak: DHA

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