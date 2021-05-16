Avcılar'da şampiyonluk kutlamasında polisle 'koronavirüs' pazarlığı

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Avcılar'da şampiyonluk kutlamasında polisle 'koronavirüs' pazarlığı Avcılar'da, Beşiktaş'ın şampiyonluğu için kutlama amacıyla sokağa çıkan vatandaşlar, tam kapanma kurallarını ihlal edip kendisini megafonla uyaran polisle 'yarım saat daha' diyerek pazarlığa kalkıştı.

Avcılar'da şampiyonluk kutlamasında polisle 'koronavirüs' pazarlığı

İSTANBUL - Avcılar'da, Beşiktaş'ın şampiyonluğu için kutlama amacıyla sokağa çıkan vatandaşlar, tam kapanma kurallarını ihlal edip kendisini megafonla uyaran polisle 'yarım saat daha' diyerek pazarlığa kalkıştı.

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Şampiyonluğu'nun ardından pandemi ve tam kapanma kuralları birçok ilde ve ilçede unutuldu. Vatandaşlar kendilerini sokaklara atarak şampiyonluk kutlamaları yaptı. Avcılar Gümüşpaşa Mahallesi'nde de vatandaşlar kendilerini sokağa atıp konvoy yaptı. Polis, kalabalık grubu dağıtmak için ekip otosundan megafonla anons yaptı.

"Yarım saat daha"

Polisin araç içerisinden yaptığı, 'talimat var, evlerinize gidin' uyarılarına vatandaşların salgına rağmen 'yarım saat daha' diyerek pazarlık yapmaları dikkat çekti. O anlarsa bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE