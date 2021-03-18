Avcılar'da sahte para ve altın operasyonunda 4 kişi yakalandı

Avcılar'da piyasaya sahte para ve altın sürdükleri iddia edilen yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Avcılar'da piyasaya sahte para ve altın sürdükleri iddia edilen yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para ve altın sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yeşilkent Mahallesi Ozanlar Caddesi'ndeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu 4 kişiyi kaçmaya çalıştıkları sırada yakaladı.

Yapılan aramada, 23 adet sahte 50 dolarlık banknot, 16 adet sahte 100 dolarlık banknot ve 2 adet sahte altın ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüphelilere ait Balıkyolu Mahallesi'ndeki farklı bir adreste yapılan aramada ise 330 adet sahte altın bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk