Avcılar'da sahte para ve altın operasyonunda 4 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Avcılar'da sahte para ve altın operasyonunda 4 kişi yakalandı

18.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:52
Avcılar'da sahte para ve altın operasyonunda 4 kişi yakalandı

Avcılar'da piyasaya sahte para ve altın sürdükleri iddia edilen yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Avcılar'da piyasaya sahte para ve altın sürdükleri iddia edilen yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para ve altın sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yeşilkent Mahallesi Ozanlar Caddesi'ndeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu 4 kişiyi kaçmaya çalıştıkları sırada yakaladı.

Yapılan aramada, 23 adet sahte 50 dolarlık banknot, 16 adet sahte 100 dolarlık banknot ve 2 adet sahte altın ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüphelilere ait Balıkyolu Mahallesi'ndeki farklı bir adreste yapılan aramada ise 330 adet sahte altın bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Hakan Kutlu Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avcılar'da sahte para ve altın operasyonunda 4 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 12:17:40. #1.16#
title