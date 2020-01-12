Avcılar'da sahte içki operasyonu
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Avcılar'da sahte içki operasyonu

Avcılar'da kaçak sigara ve sahte içki imal edildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

12.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:26
Avcılar'da sahte içki operasyonu

'da kaçak sigara ve sahte içki imal edildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Avcılar Amirliği ekipleri, sahte içki ve kaçak sigara imalathanesi olarak kullanıldığı belirtilen Cihangir Mahallesi Osmanpaşa Sokak'taki bir eve operasyon düzenledi.

Söz konusu adreste yapılan aramada, sahte olduğu değerlendirilen 12 şişe içki, 18 kilogram tütün ve 16 bin adet boş

sigara kutusu ile 5 adet boş içki şişesi ele geçirildi.

Operasyonda bu malzemelere el koyan polis ekipleri, bir kişiyi gözaltına aldı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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