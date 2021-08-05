Avcılar'da sahte içki imalatına baskın: 1 ton 900 litre etil alkol ele geçirildi
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Avcılar'da sahte içki imalatına baskın: 1 ton 900 litre etil alkol ele geçirildi

Avcılar'da sahte içki imalatına baskın: 1 ton 900 litre etil alkol ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da depo görünümlü işyerine baskın düzenleyen polis ekipleri, 1 ton 900 litre etil alkol ile damıtma makinesi ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Avcılar'da depo görünümlü işyerine baskın düzenleyen polis ekipleri, 1 ton 900 litre etil alkol ile damıtma makinesi ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Üniversite Mahallesi'nde bulunan bir adreste sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Depo görünümlü adresi bir süre takip eden ekipler, daha sonra adrese baskın düzenledi. Ekipler depoda 1 tonluk plastik depo içerisinde 1 ton etil alkol, 30'ar litrelik 30 bidon içerisinde ise 900 litre etil alkol ile birlikte damıtma makinesi ele geçirdi. Depoda bulunan bir kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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