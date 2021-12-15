Avcılar'da sahte içki baskını

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - SON zamanlarda yaşanan sahte alkol zehirlenmelerinin ardından polis ekipleri Avcılar'da bulunan tekel bayilerine yönelik denetim yaptı. Bazı iş yerlerine yapılan baskınlarda ise yaklaşık 100 şişe sahte içki el geçirildi.

Son günlerde ülke genelinde artan sahte alkol zehirlenmelerinin ardından ekipler harekete geçerek denetimlerini arttırdı. Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'nde de önceki gün alkol zehirlenmesine bağlı bir kişi hayatını kaybetti. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki süren suç örgütlerine yönelik harekete geçti.