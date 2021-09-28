Avcılar'da sağlıksız koşullarda kıyma çekilen halı yıkama dükkanı mühürlendi - Haberler
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Avcılar'da sağlıksız koşullarda kıyma çekilen halı yıkama dükkanı mühürlendi

AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel
Avcılar'da sağlıksız koşullarda kıyma çekilen halı yıkama dükkanı mühürlendi

Avcılar'da sağlıksız koşullarda ve farklı malzemelerle kıyma çekildiği belirlenen halı yıkama dükkanı mühürlendi.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da sağlıksız koşullarda ve farklı malzemelerle kıyma çekildiği belirlenen halı yıkama dükkanı mühürlendi.

Alınan bilgiye göre, Firuzköy Mahallesi Kadir Özdemir Caddesi'ndeki halı yıkamacıda kıyma çekildiği ihbarı üzerine Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri olay yerine geldi.

Ekipler, Mehmet Seydi Tombak tarafından işletilen dükkanda sağlık koşullarına uygun olmayan şekilde, farklı malzemelerle, kıyma makinası yardımıyla kıyma çekildiğini tespit etti.

Bunun üzerine polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Halı yıkama dükkanındaki derin dondurucuda bulunan 13 çuval çekilmiş kıyma ile 4 kasa tavuk kemiğine el konuldu.

Olay yerindeki bir görevlinin, izinsiz ve uygun olmayan şartlarda kıyma çekemeyeceğini söylediği Tombak, kıymaları sokak hayvanlarına yem olarak dağıttığını öne sürdü

Bir kepçe yardımıyla alınan çuval ve kasaların, kireçlenerek, boş bir arazide kazılan çukura gömüldüğü öğrenildi.

Zabıta ekipleri olayla ilgili tutanak tutarken, iş yeri mühürlendi.

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Avcılar'da sağlıksız koşullarda kıyma çekilen halı yıkama dükkanı mühürlendi - Haberler
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