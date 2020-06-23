Avcılar'da sağanak yağışta asfalt yerinden çıktı
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Avcılar'da sağanak yağışta asfalt yerinden çıktı

İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış, Avcılar'da da asfaltın yerinden çıkmasına neden oldu.

Avcılar'da sağanak yağışta asfalt yerinden çıktı
23.06.2020 17:44 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:33

İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış, Avcılar'da da asfaltın yerinden çıkmasına neden oldu.

Saat 14.00 sıralarında görülen aşırı yağış nedeniyle Yeşilkent Mahallesi girişine yüksek kesimlerden gelen su, yolda ilerleyen araçların sürücülerini zor durumda bıraktı. Yol bir anda su içerisinde kalırken, mahalle girişindeki asfalt, kalıplar halinde yerinden çıktı. Avcılar Belediyesi ekipleri yolun bu bölümünü ulaşıma kapatırken, bakım ve onarım ekibi istendi. Yeşilkent'ten geçen derenin suyu da yer yer taştı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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