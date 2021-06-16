Avcılar'da sabah saatlerinde şoke eden hırsızlık anları
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Avcılar'da sabah saatlerinde şoke eden hırsızlık anları

Avcılar'da sabah saatlerinde şoke eden hırsızlık anları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da bilgisayar dükkanına giren 3 hırsız, vatandaşların bağrışmalarına ve uyarılarına aldırmadan dakikalar içerisinde yaklaşık 150 bin liralık malzemeyi çalıp kaçtı.

Avcılar'da bilgisayar dükkanına giren 3 hırsız, vatandaşların bağrışmalarına ve uyarılarına aldırmadan dakikalar içerisinde yaklaşık 150 bin liralık malzemeyi çalıp kaçtı. Hırsızlık anları bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedilirken bir şüphelinin kendisini uyaran vatandaşların aşağıya inmemesi için apartman kapıyı tutması ise dikkat çekti.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir bilgisayar dükkanında sabah saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Siyah renkli ticari bir minibüs ile gelen 4 hırsızın 3'ü dükkanında kapısını levye ile kırarak açtıktan sonra içeride bulunan bilgisayar ve diğer elektronik malzemeleri arabaya yüklemeye başladı. Alarmın ötmesiyle birlikte vatandaşlar camlara çıkarak hırsızlara bağırdı. Bağrışmalara aldırmayan pişkin hırsızlar dakikalar içerisinde piyasa değer yaklaşık 150 bin lirayı bulan bilgisayara ve elektronik eşyayı çalıp kaçtı.

Vatandaşlar apartmandan çıkmasın diye kapıyı tuttu

Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, hırsızların rahat tavırları dikkat çekti. Hırsızlardan birisi kendisini görüntüleyenleri parmağıyla tehdit etti. Öte yandan bir hırsız ise apartmandan aşağıya vatandaşlar inmesin diye kapıyı elleriyle tuttu. Hırsızlık şüphelileri, üzerine atılan saksı ve eşyalara da aldırmadan kayıplara karıştı. Polis kaçan şüphelileri arıyor.

Komşularının uyarısıyla dükkanına gelen Ali Rıza Tanrıverdi isimli işletmeci, "5 buçuk civarlarıydı hırsızlar kesiciler ile geliyor dükkana giriyor. Levye ile kapıyı açıyorlar. İçerideki ürünlerin çoğu da müşteriye ait olan ürünler. Aşağı yukarı 140 bin 150 bin civarında üründü. Buradaki arkadaşlar cep telefonu ile çekmişler görüntüleri. Kapıyı tutmuşlar üsttekiler müdahale edince. Şişe atmışlar çiçek atmışlar komşular bağırmış ama yine de yağmalayıp kaçıyorlar" dedi. - İSTANBUL

Avcılar'da sabah saatlerinde şoke eden hırsızlık anları
Avcılar'da sabah saatlerinde şoke eden hırsızlık anları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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