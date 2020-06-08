AVCILAR'DA RİSKLİ 194 BİNADAN 122'Sİ YIKTIRILDI
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AVCILAR'DA RİSKLİ 194 BİNADAN 122'Sİ YIKTIRILDI

AVCILAR'da riskli bulunan 194 binadan son 1 yıl içerisinde 122'sinin yıkımı tamamlandı.

AVCILAR'DA RİSKLİ 194 BİNADAN 122'Sİ YIKTIRILDI
08.06.2020 13:34 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:34

 AVCILAR'da riskli bulunan 194 binadan son 1 yıl içerisinde 122'sinin yıkımı tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  İmar Komisyonu tarafından onaylanan ekonomik ömrünü tamamlamış yaklaşık 1000  binayı kapsayan Plan Notu Değişikliği kararı ile ilçedeki riskli binaların yenilenmesi çalışmaları hızlandı. Avcılar Belediyesi tarafından yapılan değerlendirmelerde son 1 yıl içerisinde 194 bina riskli bina ilan edilirken, aralarında 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin de bulunduğu 122 binanın yıkımı tamamlandı. İlçede halen yıktırılması gereken bir kısmı boşaltılmış, 72 bina bulunduğu, bunların hukuki süreç veya itirazlarının devam ettiği belirtildi.  Belediyenin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, tarafından hazırlanan 'Kentsel Dönüşüm Rehberi'nde  riskli binaların nasıl tespit edildiği, riskli yapı tespitine nasıl itiraz edildiği ve yapı-yıkım sürecinin nasıl gerçekleştiği gibi sorulara yanıtlar yer aldı.

Kaynak: DHA

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