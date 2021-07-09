AVCILAR'DA RESTORANDAN BİLGİSAYAR VE MOTOSİKLET ÇALDILAR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AVCILAR'DA RESTORANDAN BİLGİSAYAR VE MOTOSİKLET ÇALDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da girdikleri restorandan dizüstü bilgisayar ile motosiklet çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

AVCILAR'da girdikleri restorandan dizüstü bilgisayar ile motosiklet çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları da kameraya yansıdı. Avcılar'da geçtiğimiz günlerde 3 hırsız restorana girdi. Restorandan dizüstü bilgisayar ile motosiklet çalan hırsızlar, olayın ardından kaçtı. İş yeri sahibi sabah işe geldiğinde, hırsızlık olayını polise bildirdi. Restorana giren hırsızlar, Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı "Gece kartalları" olarak bilinen bekçiler tarafından yakalandı. Yaşları 18'den küçük E.K. ile Y.Ü. ve M.K.?yı Avcılar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülere içeri giren şüphelilerin kasada anahtarını buldukları motosikletin yanı sıra dizüstü bilgisayarı çalma anları yansıdı.

"KEBAP SERVİSİ YAPAMAZ OLDUK"

Hırsızların sabaha karşı girdikleri restorandaki bilgisayar ve motosikleti çalmaları ile çok zor durumda kaldıklarını belirten, iş yerinde görevli Olcay Köse, "Online siparişleri alamaz olduk. Ayrıca motosikletimiz de çalındığı için artık çevredeki birkaç dükkan dışındaki iş yerine servis yapamaz hale geldik. Çok zor durumdayız. Emniyet bu konuda oldukça iyi çalıştı. Şüphelilerin yakalanmasına sevindik" dedi.

AVCILAR'DA RESTORANDAN BİLGİSAYAR VE MOTOSİKLET ÇALDILAR
AVCILAR'DA RESTORANDAN BİLGİSAYAR VE MOTOSİKLET ÇALDILAR
AVCILAR'DA RESTORANDAN BİLGİSAYAR VE MOTOSİKLET ÇALDILAR
AVCILAR'DA RESTORANDAN BİLGİSAYAR VE MOTOSİKLET ÇALDILAR
AVCILAR'DA RESTORANDAN BİLGİSAYAR VE MOTOSİKLET ÇALDILAR
AVCILAR'DA RESTORANDAN BİLGİSAYAR VE MOTOSİKLET ÇALDILAR
AVCILAR'DA RESTORANDAN BİLGİSAYAR VE MOTOSİKLET ÇALDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Korona bitmeden İstanbul'un göbeğinde yeni kabus! Sivrisineklerin soktuğu çocuklarda yaralar oluşmaya başladı
Korona bitmeden İstanbul'un göbeğinde yeni kabus! Sivrisineklerin soktuğu çocuklarda yaralar oluşmaya başladı
Halkın refahı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Halkın refahı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ahmet Kaya İbrahim Selim Orhan Gencebay Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AVCILAR'DA RESTORANDAN BİLGİSAYAR VE MOTOSİKLET ÇALDILAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.07.2021 09:58:12. #1.13#

title