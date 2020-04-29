AVCILAR'DA RAMAZAN DAVULCULARINA KİMLİKLERİ DAĞITILDI; 5'İNİN SOYADI DAVULCU, 1'İNİN ZURNACI
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AVCILAR'DA RAMAZAN DAVULCULARINA KİMLİKLERİ DAĞITILDI; 5'İNİN SOYADI DAVULCU, 1'İNİN ZURNACI

AVCILAR'daki 10 mahallede görev yapan 25 Ramazan davulcusuna yelek, maske ve kimlikleri dağıtıldı.

AVCILAR'DA RAMAZAN DAVULCULARINA KİMLİKLERİ DAĞITILDI; 5'İNİN SOYADI DAVULCU, 1'İNİN ZURNACI
29.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:02

AVCILAR'daki 10 mahallede görev yapan 25 Ramazan davulcusuna yelek, maske ve kimlikleri dağıtıldı. Kimlikleri verilen davulculardan 5'inin soyadının 'Davulcu', birisinin ise 'Zurnacı' olması dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı bir süre önce yayımladığı yeni tip Koronavirüs ile mücadele kapsamında virüsü bulaştırma riski oluşturabileceği ve sosyal mesafenin korunmayabileceğini göz önüne alarak Ramazan davulcularının evleri ziyaret edip kapı zillerini çalarak bahşiş toplamalarını yasakladı. Bunun yerine, bahşişlerin toplu olarak yerel imkanlarla verilmesi veya pencere veya balkonlardan atılması gündeme geldi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, ilçedeki 10 mahallede görev yapan 25 Ramazan davulcusuna yelek, maske ve kimliklerini dağıttı. Kimlikleri dağıtılanlardan 5'inin soyadının 'Davulcu', 1'isinin ise 'Zurnacı' olması dikkat çekti. Faruk, Yaşar, Selahattin, Burak ve Ali  Davulcu ile Yaşar Zurnacı, atalarının Mustafa Kemal Atatürk döneminde Selanik'ten geldiklerini, soyadı ve mesleği dedelerinden aldıklarını söyledi.

Faruk Davulcu, "Selanik'teki atalarımız dedelerimiz davul çalıyorlardı bu geleneği sürdürüyoruz. Soyadımızı görenler, 'Ne güzel davul çalıyorsun, soyadın da Davulcu diyorlarö diye konuştu.  Davulcu ailesi ile akraba Yaşar Zurnacı da, "Allah bizi bu virüsten kurtarsın. Camilerimiz, Mekke bomboş. Ücret almadan, zillere basmadan görevlerimizi tamamlıyoruz. Bu da kalkacak. Soyadım Selanik'ten gelme. 15 senedir Avcılar'da görevdeyiz" dedi.

"BİZ DAVULA, KORONA BİZE VURDU"

Ramazan davulcularına kapıları dolaşarak getirilen bahşiş toplama yasağından kötü etkilendiklerini belirten davulculardan Nuri Kaya, " Bahşiş alamayacağımızı  bilerek yine davul çalmaya karar verdikö dedi. Kazım Yüksel ise, "Geleneğimizi-, göreneğimizi yerine getireceğiz, davulumuzu çalacağız. Bahşiş de almasak davul çalacağız. Hepimiz için kötü oldu. Yapacak bir şey yok Allah sağlık versinö diye konuştu.  Mehmet Çizci ise, "Koronayı Çinliler çıkardı herkesi vurdu. Yapacak bir şey yok. Allah sağlık versin, Türkiyemize zarar ziyan vermesin. Mecbur bu böyle gidecek. Değerli abla ve ağabeylerimizin balkonlardan attıkları ile yetineceğiz. Biz davula korona da bize vurdu gibi oldu.

Davulcu soyadlı 5 davulcu ile Zurnacı soyadlı davulcu hep bir ağızdan 'Evde kal Türkiye, biz herkes için davulumuzu çalmaya devam ederiz' dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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