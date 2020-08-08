Avcılar'da pompalı tüfekle silahlı saldırı Avcılar'da pompalı tüfekle silahlı saldırı Saldırıda iş yeri sahibinin yakını hayatını kaybetti Avcılar'da bir inşaat malzemeleri deposuna pompalı tüfekle silahlı saldırı düzenlendi.

Avcılar'da pompalı tüfekle silahlı saldırı

Saldırıda iş yeri sahibinin yakını hayatını kaybetti

İSTANBUL - Avcılar'da bir inşaat malzemeleri deposuna pompalı tüfekle silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda iş yeri sahibinin yakını olduğu öğrenilen Atilla Yılan hayatını kaybederken polis polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 7.30 sıralarında Avcılar Firüzköy Mahallesi Plevne caddesi üzerinde yer alan bir inşaat malzemeleri deposunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre iş yerinde bulunan Atilla Yılan, pompalı tüfekle silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırının ardından zanlı kaçarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen göğsüne 2 kuşun isabet eden 50'li yaşlarındaki İlhan Yılan olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri zanlının yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatırken olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı.

Kaynak: İHA