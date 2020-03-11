AVCILAR'DA POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLER KAZA YAPTI 2 YARALI
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Avcılar, Polis, Güncel

AVCILAR'DA POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLER KAZA YAPTI 2 YARALI

AVCILAR'da bir otomobil içerisindeki 2 kişi polisin 'DUR' ihtarına uymayıp kaçtı.

11.03.2020 05:03 | Son Güncelleme: 11.03.2020 05:05
AVCILAR'DA POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLER KAZA YAPTI 2 YARALI

AVCILAR'da bir otomobil içerisindeki 2 kişi polisin 'DUR' ihtarına uymayıp kaçtı. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil kaçış sırasında D100 Karayolu'nda çekiciye çarptı. Trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

İlk kaza, Avcılar D100 Karayolu Ankara istikametinde saat 02.30 sıralarında yaşandı. Polis ekipleri, içerisinde 2 kişi bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 61 AT 997 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin 'DUR' ihtarına uymayıp kaçan şüpheliler ile ekipler arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Çok sayıda polis ekibi de telsizden gelen ihbarlar üzerine D100 Karayolu Ankara istikametinde önlem aldı. Şüpheliler polisten kaçarken, çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle şüpheliler otomobilde sıkıştı. Bu sırada yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koştu bir yandan durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 şüpheliyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan şüphelilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise yolda yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım kısa süreliğine durdu. Ulaşım, trafik ekiplerince yan yoldan sağladı.

AYNI DAKİKALARDA İKİNCİ KAZA

İlk kazanın ardından aynı yönde ikinci bir trafik kazası daha yaşandı. Ankara istikametinde ilerleyen 3 farklı otomobil yaklaşık 100 metre geride kazaya karıştı. İkinci kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobillerde hasar oluştu.

Kazalara karışan araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından yaklaşık 30 dakika kapalı kalan yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Polis, kazalarla ilgili soruşturma başlattı.

AVCILAR'DA POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLER KAZA YAPTI 2 YARALI

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

AVCILAR'DA POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLER KAZA YAPTI 2 YARALI

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