Avcılar'da polisten kaçan İranlı Esenyurt'ta 2 kilogram uyuşturucu ile yakalandı
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Avcılar'da polisten kaçan İranlı Esenyurt'ta 2 kilogram uyuşturucu ile yakalandı

13.03.2021 09:15 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:23
Avcılar'da polisten kaçan İranlı Esenyurt'ta 2 kilogram uyuşturucu ile yakalandı

AVCILAR'da polis ekipleri tarafından durdurulan taksiden kaçan İran uyruklu M.A., takip sonrası Esenyurt'ta yakalandı.

AVCILAR'da polis ekipleri tarafından durdurulan taksiden kaçan İran uyruklu M.A., takip sonrası Esenyurt'ta yakalandı. M.A.'nın bulunduğu araçta yapılan aramalarda, 2 kilogram metanfetamin adlı uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, Avcılar'da şüphe üzerine durdurmak istediği taksi yavaşladığı sırada, araçtan inen bir kişi hızla kaçmaya başladı. Şüpheli kişinin eşkalinin bildirilmesi üzerine polis alarma geçti. Şüpheli, Esenyurt Balıkyolu Mahallesi Balıkyolu Caddesi'nde bir araçla ilerlerken yakaladı. Gözaltına alınan İran uyruklu M.A.'nın aracında, 3 parça halinde 2 kilogram metanfetamin ele geçirildi. M.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Avcılar'da polisten kaçan İranlı Esenyurt'ta 2 kilogram uyuşturucu ile yakalandı
Avcılar'da polisten kaçan İranlı Esenyurt'ta 2 kilogram uyuşturucu ile yakalandı
Avcılar'da polisten kaçan İranlı Esenyurt'ta 2 kilogram uyuşturucu ile yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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