Avcılar'da polisle silahlı çatışmaya giren hırsızlar kamerada

12.11.2019 11:47 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:47

AVCILAR'da bir mağazanın camını kaldırım taşları ile kırdıktan sonra içeri girip bilgisayar ve cep telefonlarını çalan 5 şüpheli, polis ve bekçilerle çatışmaya girdi. Şüpheliler, iş yerinden aldıkları cihazları atarak, lüks bir otomobille kaçtı.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında ilçedeki en merkezi nokta olarak bilinen araç trafiğine kapalı Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'ndeki bir beyaz eşya satış mağazasında meydana geldi. Lüks bir otomobille işyerine gelen maskeli 5 şüpheliden 2'si otomobilde beklerken, 3 şüpheli mağazaya yöneldi. 3 şüpheli mağazanın camlarını kaldırım taşlarıyla kırarak içeri girdi. Caddede devriye gezen ekipler, alarm sesi gelmesi üzerine harekete geçti. İş yerine doğru gelen güvenlik görevlilerini gören otomobilin yanındaki şüpheli ateş ederek otomobile bindi. Araçla hızla kaçmaya başlayan 2 şüpheli polisin dur ihtarına uymadı. Güvenlik güçleri araca doğru birkaç el ateş etti. Ancak, sürücü ve polise ateş eden suç ortağı kaçtı. İşyerinden çıkan maskeli 3 şüpheli kaçtıkları yönde polisi görünce hemen geri dönüp ters yönde koşmaya başladı. Şüpheliler ellerindeki cihazları atarken, biri güvenlik güçlerine tek el ateş ederek ara sokaklara kaçtı. Bölgeyi kontrol eden güvenlik güçleri çeşitli markalarda 7 cep telefon ve dizüstü bilgisayarın yere atıldığını belirledi.

HIRSIZLARIN İÇERİ GİRMESİ VE KAÇMALARI BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

İş yerinin karşısındaki, apartmanda yaşayan bir vatandaş olayları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde polislerin gelişi hırsızların kaçmasına kayda yansırken, silah sesleri de duyuluyor. Hırsızların kaçarken ellerindeki elektronik eşyaları yere atmaları da görülüyor.

SOYGUN KAMERALARDA

İşyerinin güvenlik kamerasında saniye saniye kaydedilen yaklaşık 1 dakika süren olayda, iki kaldırım taşı ile oldukça kalın vitrin camının kırıldığı, daha sonra yüzleri kapalı şüphelilerin işyerine girdiği görülüyor. İşyerine giren ve sokakta bekleyen soyguncuların polis gelince kaçmaları göze çarpıyor. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil ve yaya kaçan 5 şüphelinin yakalanabilmesi amacıyla kapsamlı soruşturma ve operasyon başlattı.

Kaynak: DHA