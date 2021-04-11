AVCILAR'DA, POLİS HAFTASINDA GAZİ POLİSİN OTOMOBİLİNİ ÇALDILAR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AVCILAR'DA, POLİS HAFTASINDA GAZİ POLİSİN OTOMOBİLİNİ ÇALDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da, arkadaşından aldığı otomobil ile Yozgat'tan İstanbul'a gelen gazi polis Erdoğan Sevgili'nin aracını, hastanede ameliyat olduğu esnada çaldılar.

AVCILAR'da, arkadaşından aldığı otomobil ile Yozgat'tan İstanbul'a gelen gazi polis Erdoğan Sevgili'nin aracını, hastanede ameliyat olduğu esnada çaldılar.

Olay, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, katıldığı Zeytin Dalı Harekatı'nda gazi olan polis memuru Erdoğan Sevgili, ameliyat olmak için arkadaşından aldığı otomobil ile Yozgat'tan İstanbul'a geldi. Aracını akrabalarının evinin önüne park eden Sevgili, daha sonra da akrabalarının otomobiliyle ameliyat olmak için Beylikdüzü'ne gitti. Gazi polis memuru ameliyatın ardından geceyi hastanede geçirirken, park halinde olan otomobilin yanına 2 kişi geldi. Aracın kapısını açmayı başaran 2 kişiden biri direksiyona otururken, diğeri de otomobili iterek götürdü. Sabah 10.00'da taburcu olduktan sonra otomobilin kapıda olmadığını gören gazi polis, durumu meslektaşlarına bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinin ardından şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Gazi polis memuru Erdoğan Sevgili'yi mağdur eden hırsızlar, her yerde aranıyor.

BEN HASTANEDEYKEN, ARACI ALIP GİDİYORLAR

Yaşanan hırsızlığı mağduru olan gazi polis memuru Erdoğan Sevgili, Ameliyat için Yozgat'tan buraya geldim. Aracı buraya saat 18.00'de park ettik. Gece 24.00 sıralarında 2 tane şahıs geliyor. Zaten video kaydı var. Ben hastanedeyken, aracı alıp gidiyorlar. Ben sabah saat 10.00 gibi taburcu oldum. Aracın olmadığını söylediler. Şu anda aracı arıyoruz. Şu an kendi çabalarımızla aramaya çalışıyoruz. Yeşilket karakoluna bildirdik. Çünkü aracı alan kişilerin yakıtı bitene kadar kullandıktan sonra aşağıda bir yere bıraktıkları söyleniyor dedi.

HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Yaşanan hırsızlık anları ise çevredeki apartmanların güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülere hırsızların otomobilin yanına gelmesi ve iterek olay yerinden götürdüğü anlar yansıdı.

AVCILAR'DA, POLİS HAFTASINDA GAZİ POLİSİN OTOMOBİLİNİ ÇALDILAR
AVCILAR'DA, POLİS HAFTASINDA GAZİ POLİSİN OTOMOBİLİNİ ÇALDILAR
AVCILAR'DA, POLİS HAFTASINDA GAZİ POLİSİN OTOMOBİLİNİ ÇALDILAR
AVCILAR'DA, POLİS HAFTASINDA GAZİ POLİSİN OTOMOBİLİNİ ÇALDILAR
AVCILAR'DA, POLİS HAFTASINDA GAZİ POLİSİN OTOMOBİLİNİ ÇALDILAR
AVCILAR'DA, POLİS HAFTASINDA GAZİ POLİSİN OTOMOBİLİNİ ÇALDILAR
AVCILAR'DA, POLİS HAFTASINDA GAZİ POLİSİN OTOMOBİLİNİ ÇALDILAR
AVCILAR'DA, POLİS HAFTASINDA GAZİ POLİSİN OTOMOBİLİNİ ÇALDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mario Draghi Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Burcu Biricik Canan Ergüder Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AVCILAR'DA, POLİS HAFTASINDA GAZİ POLİSİN OTOMOBİLİNİ ÇALDILAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 12:12:27. #1.15#
title