Avcılar'da polis ekiplerinden denetim
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Avcılar'da polis ekiplerinden denetim

Avcılar'da polis ekiplerinden denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tam Kapanmanın ardından polis ekipleri Avcılar'da toplu denetim gerçekleştirdi.

Tam Kapanmanın ardından polis ekipleri Avcılar'da toplu denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri, minibüs kullanma sınıfı ehliyetini yenilemeyen bir sürücüye ve kask takmadan trafikte seyreden bir moto kuryeye cezai işlem uyguladı.

Korona virüs salgını dolayısıyla uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ardından polis ekipleri trafikteki araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Avcılar Firüzköy Bulvarı yolu üzerinde denetim gerçekleştirdi. Polisler, durdurdukları araçtaki sürücülerden ehliyet ve ruhsat isteyerek GBT sorgusu gerçekleştirdi. Denetim esnasında polis ekipleri tarafından durdurulan, bir minibüsün sürücüsüne minibüs kullanma sınıfı ehliyeti olmadığı için cezai işlem uygulandı.

Polis ekipleri denetimler esnasında kasksız şekilde trafikte seyreden bir moto kuryeyi de durdurdu. Yapılan incelmelerde ehliyeti olmayan ve ruhsatı da yanında bulunmayan moto kuryeye aynı zamanda da kask takmadığı için toplamda 2964 lira para cezasına çarptırıldı.

"Ekmek parası yapacak bir şey yok"

Pide işletmesinde ehliyeti olmadan paket servisinde bulunan motosiklet sürücüsü, "Ekmek parası yapacak bir şey yok abla ne yapalım. Kask dükkanda vardı, normalde her gün alıyordum. Şansa bugün almadım, dükkanda unuttum kaskı. Ruhsat normalde dükkanda, onu üzerimde taşımadım" dedi.

Polis ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği kaydedildi. - İSTANBUL

Avcılar'da polis ekiplerinden denetim
Avcılar'da polis ekiplerinden denetim
Avcılar'da polis ekiplerinden denetim
Avcılar'da polis ekiplerinden denetim
Avcılar'da polis ekiplerinden denetim
Avcılar'da polis ekiplerinden denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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