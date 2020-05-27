Avcılar'da plastik fabrikasında yangın
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Avcılar'da plastik fabrikasında yangın

Avcılar'da plastik fabrikasında yangın Plastik fabrikası alev alev yanıyor Avcılar'da bulunan plastik madde üreten bir fabrikada yangın çıktı.

27.05.2020 17:56 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:00

Avcılar'da plastik fabrikasında yangın

Plastik fabrikası alev alev yanıyor

İSTANBUL - Avcılar'da bulunan plastik madde üreten bir fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek fabrikanın her yerini kapladı. Alev alev yanan fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yangın, Avcılar Karaali Caddesi'nde bulunan plastik madde üretimi yapan bir fabrikada çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikanın her yerini kapladı. Fabrika kısa sürede alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Avcılar'da plastik fabrikasında yangın

Kaynak: İHA

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