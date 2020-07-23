AVCILAR'DA PINAR GÜLTEKİN'İN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMESİ VE KADIN CİNAYETLERİ PROTESTOSU
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AVCILAR'DA PINAR GÜLTEKİN'İN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMESİ VE KADIN CİNAYETLERİ PROTESTOSU

AVCILAR'da bir araya gelen bir grup kadın, Muğla'da Pınar Gültekin'in(27) vahşice öldürülmesini protesto etti.

AVCILAR'DA PINAR GÜLTEKİN'İN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMESİ VE KADIN CİNAYETLERİ PROTESTOSU
23.07.2020 21:44 | Son Güncelleme: 23.07.2020 21:47

AVCILAR'da bir araya gelen bir grup kadın, Muğla'da Pınar Gültekin'in(27) vahşice öldürülmesini protesto etti.Araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nin başındaki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen kadınlar, Pınar Gültekin'in vahşice öldürülemsi ve kadın cinayetlerini protesto ederek, çeşitli sloganlar attı. Kadınlara yoldan geçenler de alkışlarla destek verdi. Deprem Anıtı önüne kadar yürüyen kadınlar adına yapılan basın açıklamasında, "Türkiye'de kadınlara yönelik şiddet toplumsal kriz haline gelmiş durumdadır. Kadınlar sadece kadın oldukları için en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülmektedir. Kadın katliamları, çocukların cinsel istismarı bir türlü önlenememektedir" denildi. Polisin de önlem aldığı basın açıklamasında, kadın cinayetlerinin önüne geçilebilmesi için 'İstanbul Sözleşmesi'ne uyulması çağrısı yapıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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