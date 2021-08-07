Son dakika haber! Avcılar'da patlamanın olduğu yerde köpeklerle arama yapıldı
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Son dakika haber! Avcılar'da patlamanın olduğu yerde köpeklerle arama yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Avcılar'da iki binanın arasındaki ayakkabıcı dükkanındaki patlama sonrasında, yan binanın duvarından yola dökülen enkazda arama kurtarma köpekleriyle arama yapıldı.

Avcılar'da iki binanın arasındaki ayakkabıcı dükkanındaki patlama sonrasında, yan binanın duvarından yola dökülen enkazda arama kurtarma köpekleriyle arama yapıldı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Henüz patlamanın gerekçesi, neden olduğu belli değil. Muhtemelen doğalgaz sıkışması deniyor. 4 komşumuz yaralı" dedi.

Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mahir Sokak'taki iki bina arasında bulunan bir ayakkabı dükkanında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama yaşanmış ve ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralanmıştı. Yaşanan şiddetli patlama nedeniyle, ayakkabı dükkanının yanındaki binanın duvarı yola yıkılırken, park halindeki araçlarda maddi hasar oluştu. Patlamanın yaşandığı bölgede itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarının ardından arama kurtarma köpekleriyle patlamanın yaşandığı işyerinde ve yola dökülen enkazda arama yapıldı. Öte yandan patlamanın yaşandığı bölge ise drone ile havadan görüntülendi.

"MUHTEMELEN DOĞALGAZ SIKIŞMASI DENİYOR, SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR"

Patlamaya ilişkin konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Bir patlama oldu. Henüz patlamanın gerekçesi, neden olduğu belli değil. Muhtemelen doğalgaz sıkışması deniyor. 4 komşumuz yaralı, çok şükür bir can kaybımız yok diye biliyoruz. Hastaneye kaldırıldı yaralılar. İnşallah sağlıkları yerinde olacak. Enkaz altında araştırma yapılıyor. Binanın durumu ne olduğuna ilişkin bir arama çalışması yapılıyor. Dikkat ederseniz, ciddi bir kaldırma ve kırma olmuş. Yan binalara onların güvenliğini tehlikeye atan bir şey oldu mu diye çalışma yapıyoruz. Ayakkabı imalathanesi var diyorlar, ama henüz bu konuda nedir neden oldu, itfaiyenin de net söylediği bir şey yok" dedi.

"DEPREM GİBİ BİR ŞEY OLDU, ÇIKTIK DIŞARIYA"

Patlama anını anlatan bir vatandaş, "Deprem gibi bir şey oldu, çıktık dışarıya. Baktık yangın var, beton üzerinde adam yatıyor. Adam nefes alamıyor. Bizde adama müdahale etmeye çalıştık. Biz adamı kaldırın diye bağırdık. Adam bayılmış halde yatıyor. Adam halsiz yatıyordu. Biz yaralıya yardımcı olduk" diye konuştu.

"ADAM İÇERİDEYDİ, DUVARLA FIRLADI. YOLA BENİM YANIMA DÜŞTÜ"

Evine gireceği sırada patlama olduğunu söyleyen başka bir vatandaş ise, "Ben tam eve girerken, benim yanımda bomba gibi bir şey patladı. Bir tane adam beton üstünde yatıyordu. Bir tane kadında milletin toplandığı yerde yatıyordu. Hemen itfaiyeyi aradık. Ambulans geldi, adamı hastaneye götürdüler. Adam içerideydi, duvarla fırladı. Yola benim yanıma düştü. Camlar benim üstümde yağmur gibi döküldü, bende saklandım" diye konuştu

(Murat Delice - Furkan Tan - Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)

Son dakika haber! Avcılar'da patlamanın olduğu yerde köpeklerle arama yapıldı
Son dakika haber! Avcılar'da patlamanın olduğu yerde köpeklerle arama yapıldı
Son dakika haber! Avcılar'da patlamanın olduğu yerde köpeklerle arama yapıldı
Son dakika haber! Avcılar'da patlamanın olduğu yerde köpeklerle arama yapıldı
Son dakika haber! Avcılar'da patlamanın olduğu yerde köpeklerle arama yapıldı
Son dakika haber! Avcılar'da patlamanın olduğu yerde köpeklerle arama yapıldı
Son dakika haber! Avcılar'da patlamanın olduğu yerde köpeklerle arama yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul Avcılar'da şiddetli doğalgaz patlaması sokağa döktü! 4 kişiden biri ağır yaralandı
İstanbul Avcılar'da şiddetli doğalgaz patlaması sokağa döktü! 4 kişiden biri ağır yaralandı
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