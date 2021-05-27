Avcılar'da park kavgası nedeniyle komşularını darbeden 3 sanıktan 2'si tahliye edildi

Avcılar'da araç park etme nedeniyle çıkan kavgada komşularını balta ve sopalarla darbettiği öne sürülen 3 kardeşin "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan yargılandığı davada, 2 sanığın tahliyesine karar verildi.

Avcılar'da araç park etme nedeniyle çıkan kavgada komşularını balta ve sopalarla darbettiği öne sürülen 3 kardeşin "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan yargılandığı davada, 2 sanığın tahliyesine karar verildi.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cemal, Mesut ve Murat Özçelik ile tarafların avukatları katıldı.

Müştekide oluşan yaralanmaların niteliği hususundaki raporun, Adli Tıp Kurumu'ndan gelmediği belirtildi.

Sanık Cemal Özçelik, karşı tarafa saldırıda bulunanın kendileri olmadığını, müştekiler yüzünden evlerinden taşındıklarını ifade ederek, "3 kardeş cezaevindeyiz. Evimize bakan yoktur. Mağdurum, tahliyemi istiyorum" dedi.

Bir diğer sanık Mesut Özçelik de istemeyerek bu olaya karıştığı için çok üzgün olduğunu, müştekinin eniştesinin küfür ederek tahrik etmesinden dolayı olayın meydana geldiğini ve ailece mağdur olduklarından dolayı tahliyesini talep etti.

Sanık Murat Özçelik ise olaydan dolayı maddi, manevi zarar gördüklerini ifade ederek, "Halen toparlanamıyoruz. Karşı tarafın hakaretlerine maruz kaldık, hakaretler saldırıya dönüştü. 8-10 kişi üzerimize saldırınca biz de kendimizi korumak zorunda kaldık. Bizim kimseyle işimiz yoktur. İşimizde gücümüzdeyiz. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Sanıkların avukatı, baltanın keskin kısmıyla değil, arka kısmıyla vurulduğuna dair raporun olduğunu, müştekinin kritik bir durumu olmadığını, delillerin de toplandığı belirterek, tahliyelerini istedi.

Müşteki Mevlüt Çakır'ın avukatı ise müvekkilinin halen sağlığına kavuşamadığını ve sorunlar yaşadığını söyleyerek, "Mevcut kamera görüntüleri karşısında halen gerçeğe aykırı beyanda bulunuyorlar ve pişmanlık göstermiyorlar. Tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mesut ve Murat Özçelik'in tutuklulukta geçirdikleri süre ve tutukluluktan umulan yarar elde edildiğinden tahliyesine karar verdi.

Sanık Cemal Özçelik'in üzerine atılı suç ile ilgili olarak kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olguların tespit edilmiş olması, tutuklu bulunduğu suç ile ilgili olarak kuvvetli suç şüphesinin varlığının mahkemece kabul edilmesi ve tutuklulukta geçen süre ile bütün bunlara bağlı olarak tutuklama tedbirinin suç, olay ve dosya kapsamına göre orantısızlık doğurmayacağı anlaşıldığından tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Avcılar'da 18 Ekim 2020'de müşteki Mevlüt Çakır'ın daha önceden aralarında husumet bulunan sanıklar Cemal, Mesut ve Murat Özçelik'in garajlarının önüne aracını park etmesi nedeniyle Çakır ve sanıklar arasında kavga çıktığı belirtiliyor.

Sanıklardan Cemal Özçelik'in olay esnasında elinde bulunan balta ile diğer sanıklar Murat ve Mesut Özçelik'in ise sopalarla müşteki Mevlüt Çakır'ı hayati bölgesine gelecek şekilde darbettikleri anlatılıyor.

İddianamede, sanıklar Cemal Özçelik, Mesut Özçelik ve Murat Özçelik hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş