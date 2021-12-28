Avcılar'da panelvana çarpan para yüklü ticari araç devrildi - Haberler
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Avcılar'da panelvana çarpan para yüklü ticari araç devrildi

Avcılar'da panelvana çarpan para yüklü ticari araç devrildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği para taşıdığı öğrenilen ticari araç, önündeki panelvana çarparak devrildi.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği para taşıdığı öğrenilen ticari araç, önündeki panelvana çarparak devrildi. Kazada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Paranın taşındığı 34 TF 7230 plakalı ticari aracın sürücüsü, bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önündeki 34 DZH 322 plakalı panelvana çarparak devrildi. Kaza sonucu aracın sürücüsü, sıkışarak hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Yaralanan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Avcılar'da panelvana çarpan para yüklü ticari araç devrildi

Avcılar'da panelvana çarpan para yüklü ticari araç devrildi

Avcılar'da panelvana çarpan para yüklü ticari araç devrildi

Avcılar'da panelvana çarpan para yüklü ticari araç devrildi

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