Avcılar'da otomobilinin sunroof'u çalındı; çözümü masa örtüsünde buldu
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Avcılar'da otomobilinin sunroof'u çalındı; çözümü masa örtüsünde buldu

Avcılar'da otomobilinin sunroof'u çalındı; çözümü masa örtüsünde buldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da Aykut Kabakçı'nın evinin önünde park halinde bulunan otomobilinin sunroof kısmındaki camı çalındı.

AVCILAR'da Aykut Kabakçı'nın evinin önünde park halinde bulunan otomobilinin sunroof kısmındaki camı çalındı. Açıkta kalan otomobilinin üstünü masa örtüsü ile kapatan Kabakçı, otomobilinin başına sürekli bir şey geldiğini belirterek "En sonunda arabamı çekici ile alıp götürecekler ondan korkuyorum" dedi.  

Olay, 24 Mayıs Pazartesi günü öğle saatlerinde Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İşe giden Aykut Kabakçı 34 BA 608 plakalı otomobilini yaşadığı apartmanın önüne park etti. Kabakçı'nın yokluğundan faydalanan hırsızlar, otomobilin sunroof kısmında bulunan cam tavanı çalarak kayıplara karıştı. İşten evine döndüğünde aracının tavanını açık gören Kabakçı, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi çalışmasının ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan Kabakçı'nın otomobiline daha önce de park halindeyken zarar verdikleri ortaya çıktı.

"İKİNCİ ELDE BUNUN BEN PARA EDECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Kabakçı, "Tek mal varlığım bu arabamızdı. Bununla da alakalı başımıza kötü bir şey geldi. Söyleyecek bir şey yok. Kapımın önünden gelip sunroofumu çaldılar. Ne yapacak, neyine yarayacak hiçbir fikrim yok. Arabaya orijinalini almak nereden baksanız 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında sadece camı. İkinci elde bunun para edeceğini düşünmüyorum. Bu arabaları hep kullanan biriyim. Para edeceğini hiç düşünmüyorum. Bunu yaptırmaya kalksam bugün bana 4 bin ile 5 bin lira arasında masraf çıkacak" dedi.

"CAMI DA KEZA ÇOK ZOR BULUNUYOR"Aracının çalınan camının zor bulunduğu belirten Kabakçı şunları söyledi: "Bu camı bulmak için de çok büyük arayışlar gerekiyor. Şu şekilde gidip tek tek herkesin kapısını çalacağız ancak o şekilde bulabiliriz. Bu baktığınız da 20 yaşında bir araba. Bunun fabrikasında bunun parçaları da üretilmiyor. Taşeron firmalar üretiyor. Camı da keza çok zor bulunuyor. Hırsızlar gündüz vakti, araçtan sunroofumu alıp gitmişler. Aracım 2 araba arkada duruyordu. Orada bir kamera var. O bahçeleri görüyor. Biz de artık görsün diye giriş kapısına koyduk. Direkt kameranın karşısında bekliyor. Pandemi var. Çalışıyorum, bir yere gidemiyorum. Branda alamadım. İnternetten sipariş versen 1 hafta da 2 hafta da anca gelecek." 

"DURDUĞU YERDE MASRAF AÇIYOR"

Ayrıca otomobilinin daha önce zarar gördüğünü söyleyen Kabakçı, "Neden böyle şeyler benim başıma geliyor bilmiyorum. Bir kişi tarafından yapıldığını düşünüyorum. Aldığımda arabam çiçek gibiydi. Kapımın önünde vurdular. Sağ çamurluğuma tekrar zarar verip kaçtılar. En sonunda da sunrooofumu çalıp götürdüler. En sonunda arabamı çekici ile alıp götürecekler ondan korkuyorum. Durduğu yerde masraf açıyor diyorlar, gerçekten dedikleri şey bu araba. Durduğu yerde bir problem" diye konuştu. 


Avcılar'da otomobilinin sunroof'u çalındı; çözümü masa örtüsünde buldu
Avcılar'da otomobilinin sunroof'u çalındı; çözümü masa örtüsünde buldu
Avcılar'da otomobilinin sunroof'u çalındı; çözümü masa örtüsünde buldu
Avcılar'da otomobilinin sunroof'u çalındı; çözümü masa örtüsünde buldu
Avcılar'da otomobilinin sunroof'u çalındı; çözümü masa örtüsünde buldu
Avcılar'da otomobilinin sunroof'u çalındı; çözümü masa örtüsünde buldu
Avcılar'da otomobilinin sunroof'u çalındı; çözümü masa örtüsünde buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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