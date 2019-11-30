Avcılar'da otomobilin üstüne ağaç devrildi
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Avcılar'da otomobilin üstüne ağaç devrildi

AVCILAR'da hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi.

30.11.2019 09:32 | Son Güncelleme: 30.11.2019 09:32
Avcılar'da otomobilin üstüne ağaç devrildi
AVCILAR'da  hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi. 

Olay, dün Denizköşkler Mahallesi, Tekin Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki hafif ticari aracın üzerine iğde ağacı devrildi. Bunun üzenine 'ne ait itfaiye ekibine verildi. Kısa sürede gelen ekipler devrilen ağacın büyük dallarını motorlu testere ile kesti. Dal ve parçalar otomobilin üzerinden kaldırıldı. Sokak sakinleri, bölgede yaşlı ve tehlike yaratan birkaç ağaç daha olduğunu belirtirken bunların da budanmasını istedi. 

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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