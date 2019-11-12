Avcılar'da otomobilin restoranın bahçesine girme anı kamerada
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Avcılar'da otomobilin restoranın bahçesine girme anı kamerada

Avcılar'da otomobilin restoranın bahçesine girme anı kameradaİSTANBUL - Avcılar D-100 Karayolunda kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki restoranın bahçesine girme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

12.11.2019 01:17 | Son Güncelleme: 12.11.2019 01:18
Avcılar'da otomobilin restoranın bahçesine girme anı kamerada

'da otomobilin restoranın bahçesine girme anı kamerada

İSTANBUL - Avcılar D-100 Karayolunda kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki restoranın bahçesine girme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar D-100 Karayolu Avcılar Mustafa Kemal Paşa Kavşağı yan yoldan Büyükçekmece istikametine giden otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmişti. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak, yol kenarındaki restoranın bahçesindeki güvenlik kulübesine çarparak durabilmişti. 1'i ağır 2 kişi yaralandığı kaza anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin restoranda girme anı ve çevrede bulunan vatandaşların panik anları görülüyor.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Avcılar'da otomobilin restoranın bahçesine girme anı kamerada
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