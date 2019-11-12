Avcılar'da otomobilin restoranın bahçesine girme anı kamerada
Avcılar'da otomobilin restoranın bahçesine girme anı kameradaİSTANBUL - Avcılar D-100 Karayolunda kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki restoranın bahçesine girme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Avcılar'da otomobilin restoranın bahçesine girme anı kamerada
İSTANBUL - Avcılar D-100 Karayolunda kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki restoranın bahçesine girme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Avcılar D-100 Karayolu Avcılar Mustafa Kemal Paşa Kavşağı yan yoldan Büyükçekmece istikametine giden otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmişti. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak, yol kenarındaki restoranın bahçesindeki güvenlik kulübesine çarparak durabilmişti. 1'i ağır 2 kişi yaralandığı kaza anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin restoranda girme anı ve çevrede bulunan vatandaşların panik anları görülüyor.
Haber Videosu: Avcılar'da otomobilin restoranın bahçesine girme anı kamerada