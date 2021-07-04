AVCILAR'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADINA SEYYAR SATICIDAN PLAJ ŞEMSİYELİ GÖLGELİK
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AVCILAR'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADINA SEYYAR SATICIDAN PLAJ ŞEMSİYELİ GÖLGELİK

AVCILAR'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADINA SEYYAR SATICIDAN PLAJ ŞEMSİYELİ GÖLGELİK
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu kadına otomobil çarptı.

AVCILAR'da yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu kadına otomobil çarptı. Kazada yaralanan kadın, yakındaki seyyar satıcılar tarafından refüjde yatırılırken, güneşten etkilenmemesi için gölgelik getirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kadın, hastaneye kaldırıldı. Kaza dün öğle saatlerinde ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. Emre K. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre telefonla konuşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan vatandaşı Intizar Muhamedova'ya çarptı. Muhamedova çarpmanın etkisi ile yere düşerken, yardımına araç sürücüsü ve yanındakilerin yanı sıra aynı bölgedeki seyyar satıcılar koştu. Yaralı kadın refüjde yatırılırken, seyyar satıcılardan biri plajlarda kullanılan, tezgahında korunmak için kullandığı plaj şemsiyesini alıp getirdi. Böylece kadının güneşten etkilenmemesi için çaba harcadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kadın Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevresindekilere  telefon ile konuşan kadının aniden yola çıktığını, duramadığını söyleyen  sürücü  Emre K.,  ifadesinin alınması için polis merkezine götürülürken, aracı da trafik otoparkına çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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AVCILAR'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADINA SEYYAR SATICIDAN PLAJ ŞEMSİYELİ GÖLGELİK - Haberler
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