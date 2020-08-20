Avcılar'da otomobil trafik lambasına çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
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Avcılar'da otomobil trafik lambasına çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Avcılar'da otomobil trafik lambasına çarptı: 1'i ağır 2 yaralı Avcılar'da süratli şekilde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle trafik lambasına çarptı.

20.08.2020 07:38 | Son Güncelleme: 20.08.2020 08:38

Avcılar'da otomobil trafik lambasına çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

İSTANBUL - Avcılar'da süratli şekilde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle trafik lambasına çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Avcılar Firüzköy Bulvarı üzeri Parseller mevkiinde saat 05: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34VK9257 plakalı otomobil, süratli şekilde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik lambasına çarptı. Araç içerisinde bulunan 1 yolcu otomobilin bagaj kısmından çıkartılırken aracın direksiyon bölümünde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü ve yolcu ambulanslarla hastaneye götürülürken kullanılamaz hale gelen otomobil olay yerinden kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği alana yakın bir kulübede nöbet tuttuğunu söyleyen Hıdır Karakoç,

" Ben kulübede oturuyordum, gelen araç çok süratliydi kaldırımdaki taşlara vura vura geldi ve direğe çarpıp üç takla atarak burada benim yanıma düştü. İçinde 2 kişi vardı. Biz arabayı ters çevirdik, düzelttik. Arabada biri bagajdan çıktı öbürü de direksiyonda bacağı sıkışmıştı. İtfaiye geldi müdahale ederek çıkarttı. Şoförün durumu ağırdı, yaşaması çok zor." diye konuştu.

Avcılar'da otomobil trafik lambasına çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaynak: İHA

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