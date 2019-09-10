10.09.2019 17:38

Avcılar'da otomobil takla attı

İSTANBUL - Avcılar'da E-5 yanyolda sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla atarak durdu. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Avcılar Cihangir Mahallesi E-5 yanyolda meydana geldi. Avcılar istikametinden Küçükçekmece istikametine giden sürücüsü öğrenilemeyen 34 JG 8398 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yolda bariyerleri aşarak takla attı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlatarak araçtan kendi imkanları ile çıkmayı başardı. Kaza nedeni ile trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araç çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İHA