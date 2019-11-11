Avcılar'da otomobil restoranın bahçesine böyle daldı

Avcılar'da otomobil restoranın bahçesine böyle daldı

Avcılar D-100 Kara yolunda kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki restoranın bahçesine girdi.

11.11.2019 14:15 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:17
Avcılar'da otomobil restoranın bahçesine böyle daldı

D-100 Kara yolunda kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki restoranın bahçesine girdi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar D-100 Kara yolu Avcılar Mustafa Kemal Paşa Kavşağı yan yoldan istikametine giden otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak, yol kenarındaki restoranın bahçesine girdi. Otomobilin güvenlik kulübesine çarparak durabildiği kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin restoranda girme anı ve çevrede bulunan vatandaşların panik içindeki halleri görülüyor.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Avcılar'da otomobil restoranın bahçesine böyle daldı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et