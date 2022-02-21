Avcılar'da otomobil park halindeki tıra çarptı
AA, Halis Akyıldız - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Avcılar'da otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen 68 HY 263 plakalı otomobil, yolun kenarında park halindeki tıra çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.