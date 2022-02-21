Avcılar'da otomobil park halindeki tıra çarptı - Haberler
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Avcılar'da otomobil park halindeki tıra çarptı

AA, Halis Akyıldız - Güncel
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Avcılar'da otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen 68 HY 263 plakalı otomobil, yolun kenarında park halindeki tıra çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.

Avcılar'da otomobil park halindeki tıra çarptı

Avcılar'da otomobil park halindeki tıra çarptı

Avcılar'da otomobil park halindeki tıra çarptı

Avcılar'da otomobil park halindeki tıra çarptı

AA / Halis Akyıldız - Güncel

TEM Otoyolu, Otomobil, Avcılar, Ölü, Güncel, Haberler

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