Avcılar'da otomobil köprüden düştü: 3 yaralı
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Avcılar'da otomobil köprüden düştü: 3 yaralı

08.11.2020 08:33 | Son Güncelleme: 08.11.2020 08:36
Avcılar'da otomobil köprüden düştü: 3 yaralı

Avcılar'da bir otomobilin köprüden aşağı düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Avcılar'da bir otomobilin köprüden aşağı düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haramidere D-100 karayolunda bir köprü üzerinde seyreden 59 NC 402 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aşağı düştü.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, araçta sıkışan Ege K., İsa G. ve Oğuzhan T.'yi çıkarmak için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. Yaralılar, uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Köprüden aşağı düşen araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk

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