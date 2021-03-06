Avcılar'da otomobil çocuğa çarptı; O anlar kamerada
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Avcılar'da otomobil çocuğa çarptı; O anlar kamerada

06.03.2021 09:13 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:18
Avcılar'da otomobil çocuğa çarptı; O anlar kamerada

AVCILAR'da otomobilin çarptığı çocuk kolundan hafif şekilde yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

AVCILAR'da otomobilin çarptığı çocuk kolundan hafif şekilde yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı. 

Kaza, 3 Mart Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir anda yola fırlayan erkek çocuğuna sokakta seyir halinde olan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yolun kenarına savrulan çocuk, kolundan hafif şekilde yaralandı. Yaşanan kaza anları ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.


Avcılar'da otomobil çocuğa çarptı; O anlar kamerada
Avcılar'da otomobil çocuğa çarptı; O anlar kamerada
Avcılar'da otomobil çocuğa çarptı; O anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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