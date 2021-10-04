AVCILAR'DA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Haberler
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AVCILAR'DA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel
AVCILAR'DA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

AVCILAR'da otomobil, elektrik aksamından çıktığı öne sürülen yangın sonucu alev topuna döndü.

AVCILAR'da otomobil, elektrik aksamından çıktığı öne sürülen yangın sonucu alev topuna döndü.  Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Firuzköy Mahallesi'ndeki Genç Sokak'ta otomobilin motor bölümünden duman yükseldiğini fark eden sürücü aracı park ederek itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobildeki yangını söndürmek için harekete geçti. Ekiplerin müdahale ederek alevleri söndürmesine rağmen otomobil metal yığınına döndü. Otomobilin yanması çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülere alev topuna dönen otomobil ve söndürme çalışmaları yansıdı.

AVCILAR'DA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

AVCILAR'DA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

AVCILAR'DA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

AVCILAR'DA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

AVCILAR'DA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Son Dakika Haberleri
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