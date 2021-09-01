Avcılar'da otomobil, 6 metrelik inşaat çukuruna uçtu
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Avcılar'da otomobil, 6 metrelik inşaat çukuruna uçtu

Avcılar'da otomobil, 6 metrelik inşaat çukuruna uçtu
Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel

AVCILAR'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 6 metre derinlikteki inşaat alanına uçarak duvar ile inşaat arasına sıkıştı.

AVCILAR'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 6 metre derinlikteki inşaat alanına uçarak duvar ile inşaat arasına sıkıştı. Şans eseri ölen veya yaralanan olmayan olayda otomobilden çıkan iki kişinin kaçarak uzaklaştığı, kısa süre sonra gelen bir kişinin "Kazayı ben yaptım" dediği öne sürüldü.

Denizköşkler Mahallesi'ndeki kaza gece yarısı meydana geldi. Sürücüsü H.Ö. olduğu öne sürülen 34 LR 1027 plakalı otomobil kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılıp yeniden yaptırılan binanın temeline uçtu. İnşaat bekçisi ve çevrede bulunanlar ne olduğunu anlayamazken iki kişi sürücü tarafındaki kapıyı açarak çıktıktan sonra koşup uzaklaştı. Kazanın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Gelen görevliler otomobilde inceleme yaptı. İnşaat bekçisi Coşkun Deveci, "Otomobilden iki genç çıktı, koşarak uzaklaştı. Bir süre sonra bir kişi geldi, kazayı kendisinin yaptığını söyledi. Ona, ben sürücüyü gördüm, sen burada değildin dedim. Polis ve ambulans geldi. Az daha bize çarpacaktı. Şansımız vardı" dedi. Gün ağarması ile otomobili çıkartmak için vinç getirildi. 


Avcılar'da otomobil, 6 metrelik inşaat çukuruna uçtu
Avcılar'da otomobil, 6 metrelik inşaat çukuruna uçtu
Avcılar'da otomobil, 6 metrelik inşaat çukuruna uçtu
Avcılar'da otomobil, 6 metrelik inşaat çukuruna uçtu
Avcılar'da otomobil, 6 metrelik inşaat çukuruna uçtu
Avcılar'da otomobil, 6 metrelik inşaat çukuruna uçtu
Avcılar'da otomobil, 6 metrelik inşaat çukuruna uçtu
Avcılar'da otomobil, 6 metrelik inşaat çukuruna uçtu
Avcılar'da otomobil, 6 metrelik inşaat çukuruna uçtu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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