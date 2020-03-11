Avcılar'da otizmli genci döven şüpheli tutuklandı AVCILAR'da kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle yüzde 76 engelli Taha Alper Erdem'i dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Oktay Metin, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

AVCILAR'da kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle yüzde 76 engelli Taha Alper Erdem'i dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Oktay Metin, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Metin, Metris 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Cihangir Mahallesi'nde geçen pazar günü meydana gelen olayda Oktay Metin, kız arkadaşına laf attığı iddiasıyla yüzde 76 engelli Taha Alper Erdem'i tartaklayarak dövdü. Vücudunda ve yüzünde yara izleri olan Erdem, hastaneye kaldırılırken olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli,,ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Oktay Metin hakkında dün tekrar yakalama kararı çıkarıldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri bunun üzerine Oktay Metin'i tekrar yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, Avcılar Polis Merkezi'ne götürülürken ifadesi alındı. Şüphelinin Mernis kayıtlarında adresinin görülmediği, ailesinin yanında kaldığı ancak, babası veya ailesinden birisinin adına sabit bir fatura da bulunamadığı belirtildi.

Oktay Metin hakkında soruşturma sürdürülürken Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı 24 saatlik ek gözaltı süresi verdi. Soruşturma dosyasına olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri ve mağdurun yüzde 76 engelli raporu da eklendi. Bugün öğle saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Şüpheli, tutuklama kararı üzerine Metris 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün yapılan açıklamada mağdur Taha Alper Erdem'i darp eden şüpheli Oktay Metin'in kolluk kuvvetleri tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı aktarılmıştı. Başsavcılık daha sonra, mağdur Taha Alper Erdem'in otizm hastası olduğunun rapor ile anlaşılması, mağdurda mevcut yaralanma derecesi ve Adli Tıp Kurumu raporunun alınmamış olması ayrıca şüphelinin güncel adresinde ikamet etmediğinin tespit edilmesi konularını göz önünde bulundurarak, Metin'in gözaltına alınması ve adliyeye mevcutlu olarak getirilmesi talimatı verildiğini belirtmişti.

Kaynak: DHA