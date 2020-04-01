Avcılar'da otizmli genci darp eden sanığa tahliye AVCILAR'da otizmli Taha Alper Behrem'i darp ettiği iddiasıyla tutuklanarak 1 yıl 6 aya yıla kadar hapsi istenen Okan Metin'in, yüzde 76 ağır özürlü engelli genç hakkında "kendisini savunabilecek durumda olduğu" raporu verilmesi üzerine 10 gün önce tahliyesine karar verildiği ortaya çıktı.

AVCILAR'da otizmli Taha Alper Behrem'i darp ettiği iddiasıyla tutuklanarak 1 yıl 6 aya yıla kadar hapsi istenen Okan Metin'in, yüzde 76 ağır özürlü engelli genç hakkında "kendisini savunabilecek durumda olduğu" raporu verilmesi üzerine 10 gün önce tahliyesine karar verildiği ortaya çıktı.

Avcılar'da 8 Martta yüzde 76 engelli Taha Alper Behrem'i darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan sanık Okan Metin hakkında "Beden ve ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiye karşı basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Sanık Metin'in avukatı, davanın açıldığı Küçükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunarak önceki tahliye talebinin reddi kararına karşı itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren mahkeme, engelli Taha Alper Behrem'i kendisini savunabilecek durumda olup olmadığının tespitine karar verdi. Küçükçekmece Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edilen müşteki Behrem'in, "beden ve ruh bakımından kendisini savunabilecek durumda olduğu" raporu verilmesini dikkate alan mahkeme, suç vasfının değişme ve uzlaşma kapsamına girmesi ihtimali gerekçesiyle sanık Okan Metin'in yurt dışına çıkış yasağı ve iki gün ikametine yakın karakola imza vermesi şartıyla 23 Mart'ta tahliyesine karar verdi.

MÜŞTEKİNİN AVUKATI İTİRAZDA BULUNDU

Tahliye kararının ardından Küçükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunan müşteki avukatı, hem tahliye kararına, hem adli tıp raporuna, hem de davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi talebiyle Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunduklarını belirtti. Otizmli gencin annesi Zeliha Yıldırım, oğlunun yüzde 76 engelli olduğunu vurgulayarak "Adli tıp şubesi uzmanı neye göre değerlendirme yaparak bu raporu veriyor, anlamış değilim. Kabul edemiyorum, kendimi teselli edemiyorum. Oğlum bir makası bile tutamıyor" diyerek tepki gösterdi.

İDDİANAMEİddianamede, müşteki Taha Alper Behrem ile sanık Okan Metin arasında nesnel olarak belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktığı, sanığın boynundan tutarak demir korkuluklara ittiği müştekiyi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı belirtildi. Müşteki Taha Alper Behrem'in İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu'nca düzenlenen raporunda yüzde 76 engelli olduğu da ifade edildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA