Avcılar'da otizmli genci darbeden şüpheli tutuklandı Avcılar'da 18 yaşındaki otizmli Taha Alper Behrem'i darbettiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Avcılar'da 18 yaşındaki otizmli Taha Alper Behrem'i darbettiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece Adliyesi'ne çıkarılan şüpheli O.M. savcılık sorgusunun ardından, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin "beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Avcılar'da 8 Mart'ta otizmli Taha Alper Behrem'i darbettiği öne sürülen O.M, ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, mağdurun otizmli olduğuna dair raporun ibraz edilmesi, mevcut yaralanma derecesi ve yoğunluğuna ilişkin henüz kesin Adli Tıp raporunun alınmamış olması ile şüphelinin güncel Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) adresinde ikamet etmediğinin tespiti üzerine, O.M. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Savcılığın talimatı üzerine şüpheli O.M. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alınmış ve Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: AA