AVCILAR'DA OTİZMLİ GENCE DAYAK ATAN ŞÜPHELİ TEKRAR GÖZALTINA ALINDI
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Avcılar, Güncel

AVCILAR'DA OTİZMLİ GENCE DAYAK ATAN ŞÜPHELİ TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

AVCILAR'da kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle yüzde 76 engelli olan Taha Alper Erdem'i darp eden O. M. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

10.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:07
AVCILAR'DA OTİZMLİ GENCE DAYAK ATAN ŞÜPHELİ TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

AVCILAR'da kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle yüzde 76 engelli olan Taha Alper Erdem'i darp eden O. M. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar'da bir kişi, kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle yüzde 76 engelli olan Taha Alper Erdem'i darp etmişti. Vücudunda ve yüzünde yara izleri olan Erdem hastaneye kaldırılırken olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli O. M. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüpheli O.M. hakkında bugün tekrar yakalama kararı çıkarıldı. O.M. yakalanarak, gözaltına alındı. O.M.'nin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.


Kaynak: DHA

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